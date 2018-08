Kostenloses Fußballcamp bei Agon 08

Mörsenbroich Der Verein lädt wieder zum kostenlosen Fußball-Sommercamp „Sport statt Straße“ auf seine Anlage ein.

Und diese gesellschaftliche Verantwortung funktioniert trotz scheinbarem Chaos auf dem Fußballfeld prächtig. Es wirkt zufällig und willkürlich wie die Bälle durch die Gegend rollen und fliegen, doch nichts ist dem Zufall überlassen. Dafür sorgen die vielen Trainer und ein ausgeklügeltes Übungssystem an sechs Stationen. Dort wird gepasst, gedribbelt, aufs Tor geschossen, eben alles geübt, was man als Fußballer so braucht. Gebraucht werden in diesem Jahr auch jede Menge Getränke. „Darauf achten wir auch, dass die Kids bei den Temperaturen sich ordentlich verpflegen. So etwas wie diese Jahr haben wir auch noch nicht erlebt“, gesteht Martial.