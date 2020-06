Freizeit in Düsseldorf : Kostenfreie Fußballschule kann in den Ferien starten

Mörsenbroich Das neue Konzept, welches für die Einhaltung der Corona-Regeln erstellt wurde, sieht allerdings eine Reduzierung auf 100 Teilnehmer vor. Zudem können sich nur Kinder ab sechs Jahren anmelden.

Es sind diesmal durch Corona ganz neue Voraussetzungen. „Aber für mich stand ziemlich schnell fest, dass wir dennoch auch in diesem Jahr unsere Fußballschule durchführen wollen“, sagt Manfred Novacek. Er ist der Vereinsvorsitzende des Sportverein DJK Agon 08 und hat das beliebte Ferienangebot „Sport statt Straße“ vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Seitdem können Jungen und Mädchen fünf Tage lang in den Sommerferien an einer kostenfreien Fußballschule unter der Leitung von lizenzierten Trainern teilnehmen. Getragen wird die bereits mehrfach ausgezeichnete Aktion ausschließlich über Spenden und Zuschüsse und ist nur durch den Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helfer möglich.

In diesem Jahr findet die Fußballschule von Montag, 20. Juni, bis Freitag, 24. Juni, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr auf der Sportanlage an der St.-Franziskus-Straße 139 statt. „Wir haben in enger Absprache mit dem Jugendamt und dem Stadtsportbund ein Konzept entwickelt, wie die Freizeit zu Corona-Zeiten ablaufen kann und passen das Konzept laufend den neuen Vorgaben an“, sagt Novacek. Demnach können in diesem Jahr nicht 300, sondern nur 100 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Die Altersgrenze wird auf sechs bis elf Jahre hoch gesetzt, und erstmals ist eine vorherige Anmeldung zur Fußballschule notwendig. „Wir vergeben dann die Plätze nach der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen.“