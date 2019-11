Nahversorgung in Düsseldorf : In Mörsenbroich soll es mehr Einzelhandel geben

Mörsenbroich Die Ansiedlung eines neuen Supermarktes im Umfeld des Vogelsanger Weges wird von der Verwaltung ausdrücklich befürwortet.

Im Rahmenplan Einzelhandel der Stadt Düsseldorf soll es eine Änderung bei der Einstufung des Stadtteils Mörsenbroich geben. Der Bereich mit Einzelhandel an der Münsterstraße soll von einem Nahversorgungszentrum zu einem kleinen Stadtteilzentrum hochgestuft werden. Mit dieser neuen Einstufung sind dann auch neue Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzelhandel verbunden. Bislang hat die Stadtverwaltung eine Erweiterung des Einzelhandels in Mörsenbroich kritisch gesehen, weil das große Einkaufszentrum im benachbarten Rath keine Konkurrenz erfahren, nicht geschwächt werden sollte.

Die Versorgungssituation in Mörsenbroich ist seit Jahren ein Dauerthema. So wurden Geschäfte in den östlichen Wohngebieten am Heideweg und der Lenaustraße und an der Münsterstraße geschlossen, sodass dort eine Versorgungslücke entstand. Diese konnte vor zwei Jahren zumindest teilweise geschlossen werden, als der Rewe-Supermarkt im Wohngebiet Gartenstadt Reitzenstein an der Straße Zur alten Kaserne eröffnete.