Ferienaktionen in Düsseldorf Viel Spaß für 300 Nachwuchskicker

Ermöglicht wird das mehrfach ausgezeichnete Ferienprogramm auch durch Spenden und Zuschüsse. Dabei kann sich der Düsseldorfer Verein auf langjährige Partner verlassen. Dazu gehört seit vielen Jahren auch die Fortuna. „Das empfinde ich als eine große Wertschätzung“, sagt Novacek. Der ehemalige Fortuna-Spieler Axel Bellinghausen brachte in diesem Jahr persönlich 400 Eintrittskarten für die Jungen und Mädchen für das erste Heimspiel der Saison am 10. August vorbei. „Sponsoren zu finden, wird allerdings von Jahr zu Jahr schwieriger“, sagt Novacek. Er kündigt aber an, dass es dennoch auf alle Fälle im nächsten Jahr die 20. Fußballschule geben wird.