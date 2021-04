Abfall in Düsseldorf : Altglas blockiert Bürgersteig an der Ludwig-Beck-Straße

Dutzende Flaschen versperren den Weg an der Ludwig-Beck-Straße Foto: Ingel/Marc Ingel

Mörsenbroich Da die Menschen wegen geschlossener Restaurants und Kneipen mehr zu Hause trinken, erhöht sich das Aufkommen an Altglas. In Mörsenbroich hat das jetzt für die Anwohner zu einem Ärgernis geführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Am gestrigen Mittwoch hatte der Spuk ein Ende. Seit Ostern, so berichten Anwohner, seien die Altglascontainer an der Ludwig-Beck-Straße nicht mehr geleert worden. Schlimmer noch: Dutzende Flaschen standen auf und vor allem auch vor den Containern und blockierten den Bürgersteig.

Von Remondis – das Unternehmen ist in Düsseldorf für die Entsorgung des Altglases zuständig – heißt es, dass die Container an der Ludwig-Beck-Straße in 14-tägigen Abständen entleert würden, der normale Entsorgungstag sei daher der Mittwoch in ungeraden Kalenderwochen. Anhand von Aufzeichnungen sei festgestellt worden, dass die Container zuletzt am 31. März geleert worden seien.