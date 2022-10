Sportplätze in Düsseldorf : Containeranlage steht weiterhin leer

Düsseldorf In den Sommerferien ist das Rückert-Gymnasium wieder in sein saniertes Schulgebäude zurückgezogen. Die Containeranlage wurde allerdings nicht abgebaut.

Beim Stichwort Containeranlage redet sich Manfred Novacek, Vorsitzender des Sportvereins DJK Agon 08, regelrecht in Rage. „Die Kommunikation läuft mehr wie schlecht, denn sie findet überhaupt nicht statt. Dass wir nicht informiert werden, ist absolut nicht in Ordnung“, sagt Novacek. Streitpunkt ist die Containeranlage an der St.-Franziskus-Straße, in der zwei Jahre lang das Friedrich-Rückert-Gymnasium und das Abendgymnasium während der Sanierung ihres Schulgebäudes untergebracht waren. Die Anlage wurde auf einem ehemaligen Sportplatz des Vereins, auf dem zuvor schon eine Traglufthalle für Flüchtlinge errichtet worden war, aufgebaut. Dort soll Anfang 2023 ein Fußballplatz gebaut werden.