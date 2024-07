Interview Ulrike Hora „Der Verein muss dringend ins 'Heute' geholt werden“

Hora Als Jugendliche war ich in der Jugend der Pfarrgemeinde Sankt Franziskus-Xaverius aktiv. Damals war der Veedelszug in Mörsenbroich ein wichtiger Termin für uns, und wir haben gerne daran teilgenommen. Als ich dann wieder nach Mörsenbroich zurückgekehrt bin, war der leider nicht mehr so schön, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Er war sehr klein geworden, und ich wollte wissen, warum das so gekommen ist und wie man das verändern könnte. Dadurch habe ich überhaupt erst vom Bürgerverein erfahren, da dieser ja der Veranstalter des Zuges ist.