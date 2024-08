Sportstätten in Düseldorf Streit um die Tennisplätze des Vereins DJK Agon 08

Wer an der Wilhelm-Raabe-Straße an den Kleingärten vorbeiläuft, kommt auch an den Tennisplätzen vom DJK Agon 08 vorbei. Die Anlage besteht seit den 1970er-Jahren, doch seit fast zwei Jahren ist sie nicht mehr bespielbar. Und das ist deutlich zu sehen, rund um die sieben Plätze wuchert das Grün, aber auch auf den Plätzen selbst haben sich Pflanzen breitgemacht. Dass dies möglich ist, liegt an zahlreichen Fugen, welche den Belag durchziehen. „Das ist ein riesiger Ärger, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Novacek. Und der geht sogar vor Gericht. Was ist passiert?