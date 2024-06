Erschließungsbeiträge in Düsseldorf Straßen in der Gartenstadt werden endlich fertiggestellt

Doch erst jetzt hat der Ausbau begonnen. Gestartet wurde mit den Straßen Am Holunderbusch und Roteichenweg. Dort entsteht eine Pflasterfläche im Stil einer Mischverkehrsfläche. In der nächsten Bauphase werden die Straßen In der Gartenstadt und Zur alten Kaserne ausgebaut. Dabei werden Pflasterarbeiten zur Errichtung der Gehwege sowie Asphaltarbeiten durchgeführt – unter anderem auch der Einbau von lärmoptimiertem Asphalt in der Straße Zur alten Kaserne. Insgesamt werden 42 Bäume gepflanzt. Geplant ist es, die Arbeiten innerhalb der nächsten sechs Monate abzuschließen.