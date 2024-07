Quartiersentwicklung in Düsseldorf Neue Fördergelder für Projekte von Bürgern

Der Quartiersmanager Philipp Tatan ist montags von 13 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 16 Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr unter der Mobilnummer 0173 5825231 oder per E-Mail an rath-moersenbroich@duesseldorf.de zu erreichen. Am 14. August informiert das Quartiersmanagement zudem gemeinsam an einem Stand auf dem Platz am Rather Carré die Bürger über die Förderprogramme und die realisierten und geplanten Teilprojekte. „Solche Informationsstände wurden von den Bürgern bereits gut angenommen“, sagt Tatan.