Straßensperrung in Düsseldorf Lange Sperrungen auf der Heinrichstraße

Der Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf (SEBD) beginnt am Montag, 15. Juli, mit den Kanalsanierungsarbeiten in der Heinrichstraße. Dafür muss die rechte Fahrbahn stadteinwärts in Fahrtrichtung Mörsenbroicher Ei während der gesamten Bauzeit gesperrt werden. Diese beträgt voraussichtlich zwei Jahre. Das kann zu größeren Staus führen, denn bereits jetzt ist die Strecke hoch frequentiert, weshalb bislang auch der Wunsch nach der Umwandlung einer Fahrspur in einen Radweg abgelehnt wurde.