Verkehrssicherheit in Düsseldorf Nach Beinahe-Unfall: Eltern fordern Tempo 30 für den Mörsenbroicher Weg

Gewünscht wird die Temporeduzierung auf einem rund 250 Meter langen Abschnitt ungefähr zwischen Mörsenbroicher Ei und Gerhard-Hauptmann-Straße in dessen Umfeld die beiden Grundschulen und eine Kita liegen. „Der Mörsenbroicher Weg halbiert den Stadtteil und auf ihn wird oft schneller als die erlaubten 50 Kilometer in der Stunde gefahren“, sagt Reis. Eine Ampel gibt es auf der knapp eineinhalb Kilometer langen Straße nur auf Höhe der beiden Schulen und am Anfang und Ende. „Für eine sicherere Querung wäre die Temporeduzierung hilfreich“, sagt Reis. Er regt zudem an, die Ampel für die Fußgänger erst auf grün zu schalten, wenn die Autofahrer schon länger rot hätten und somit eher hielten. „Wir können uns als Eltern den Mund fusselig reden, die Kinder stürmen einfach bei grün sofort los und schauen nicht, ob noch ein Fahrzeug kommt.“