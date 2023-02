Ausbildung in Düsseldorf Berufsorientierung in einem großen Truck

Rund 18 Meter lang, sieben Meter hoch und 32 Tonnen schwer ist ein großer Truck, der drei Tage lang im Auftrag der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung auf dem Schulhof der Heinrich-Heine-Gesamtschule an der Graf-Recke-Straße stand. In seinen beiden Etagen wurden Schüler und Schülerinnen über Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektroindustrie umfassend informiert. Und, was den Teilnehmern besonders viel Spaß machte: Sie konnten an Mitmachstationen teilnehmen, die Technik regelrecht begreifen.