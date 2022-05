Neue Sportstätten für Düsseldorf : Ein Kunstrasenplatz für den wachsenden Sportverein DJK Agon

Düsseldorf Der Verein in Mörsenbroich wartet schon seit vielen Jahren auf das versprochene neue Spielfeld. Anfang 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Der Sportverein DJK Agon 08 soll einen neuen Fußballplatz bekommen. Der Sportausschuss wird in seiner heutigen Sitzung über das Projekt beraten, das gut 1,18 Millionen Euro kosten soll. Zwei Wochen später soll dann der Stadtrat dem Vorhaben zustimmen. Auf den Beginn der Bauarbeiten muss der Vereinsvorsitzende Manfred Novacek aber dennoch weiter warten; dieser ist erst Anfang 2023 geplant. „Wir brauchen dringend einen zusätzlichen Platz, unser Verein platzt aus allen Nähten“, sagt Novacek.

So seien die Mitgliederzahlen während der Pandemie sogar angestiegen. Inzwischen liege man bei 530 Sportlern – knapp zwei Drittel davon sind Jugendliche. Zudem hat der Verein Gastmannschaften aufgenommen, die nun auf der Anlage an der St.-Franziskus-Straße trainieren. Außerdem beteiligt sich der Agon am Programm zur Förderung des Mädchenfußballs und unterhält für eine Gruppe Grundschüler eine Übermittagsbetreuung.