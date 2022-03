Serie Schneeballgeschichten aus Düsseldorf : Boutique auf Zeit

Info

Coach Kai Franke. ⇥Foto: Abr Foto: Bretz, Andreas (abr)

Serie In unserer Reihe heißt es „Über wen oder was würden Sie gerne mal in unserer Zeitung lesen?“ In der vergangenen Folge haben wir den Gesprächstherapeuten und Beziehungscoach Kai Franke aus Friedrichstadt vorgestellt.

Nächste Folge Den nächsten Geschichtenwunsch erfüllen wir Manuela Bellano, die Pop-up-Outlets betreibt.