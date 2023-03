Second-Hand in Düsseldorf Kleiderkammer und Café sind unter einem Dach beheimatet

Während der Second-Hand-Laden für alle Menschen geöffnet ist, richtetet sich das Programm des Zentrum plus an Senioren. Die ganze Woche über gibt es Angebote zu den Themen Geselligkeit, Bildung, Essen und Sport. Sie sollen vor allem den Zusammenhalt im Stadtteil stärken. Beispiele für konkrete Angebote sind: Gedächtnistraining, Stadtteilfrühstück und gemeinsames Mittagessen. Weitere Informationen können per Anruf bei 0211 6504172 oder per E-Mail an zp.mörsenbroich@caritas-duesseldorf.de erfragt werden.