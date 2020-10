Serie Defizite im Radwegenetz : Eine Kante wird zur Gefahrenstelle

Mörsenbroich Der Radweg entlang der Münsterstraße ist zu schmal und schlecht markiert.

Für Bezirksbürgermeister Ralf Thomas (SPD) ist der Radweg an der Münsterstraße in Mörsenbroich „eine einzige Katastrophe“ und „ein Pseudoradweg“, der dringend überholt werden müsste. „Es ist ja gut, wenn neue Radwege geplant werden, aber dennoch sollten auch die alten Wege in Ordnung gebracht werden“, sagt Thomas.

Sie kritisiert zudem, dass der Radweg benutzungspflichtig ist. „Das heißt, man riskiert ein Bußgeld, wenn man die schmale Holperpiste nicht nutzt und auf der Straße radelt. Deshalb sollte zunächst die Benutzungspflicht aufgehoben werden, dann besteht zumindest die Wahlmöglichkeit, die Straße zu nutzen.“ Tyra fordert für den Radweg an der Münsterstraße eine glatte, asphaltierte und am besten durchgängig rot eingefärbte Decke. Das Gartenamt soll außerdem die Pflanzen, die in den Weg hineinragen, regelmäßig zurückschneiden. Die Kante zwischen Rad- und Fußweg sieht Tyra als Gefahrenstelle an, da diese schlecht zu erkennen sei. Sie sollte deshalb entfernt werden, zumal sie auf der Münsterstraße ohnehin nicht durchgängig bestehe, man also nicht mit dieser potenziellen Stolperkante rechnen würde.