Ferienfreizeiten in Düsseldorf : Spaß für 300 Nachwuchskicker

Düsseldorf Bereits zum 16. Mal können Jungen und Mädchen an einem kostenlosen Fußballtraining teilnehmen. Ermöglicht wird das durch Sponsoren und viele Helfer.

Melissa ist da kritischer an die Sache herangegangen, hatte eigentlich nicht viel Lust, am Training teilzunehmen. „Aber jetzt macht es mir doch fast alles Spaß“, sagt die Siebenjährige. Hoch konzentriert nimmt sie Anlauf, dribbelt mit dem Ball um Hindernisse herum, um diesen dann in Richtung Tor zu schießen.

300 Kinder im Alter von vier bis elf Jahren haben sich in diesem Jahr zur Fußballschule angemeldet, die traditionell in der vierten Sommerferienwoche auf der Sportanlage an der Sankt-Franziskus-Straße stattfindet. „Diesmal haben wir mit 60 Teilnehmerinnen ungewöhnlich viele Mädchen dabei“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Novacek. Die Kinder werden in unterschiedliche Altersgruppen eingeteilt. Unter der Leitung von lizensierten Trainern bekommen sie den Umgang mit dem Fußball vermittelt und lernen gleichzeitig wichtige sportliche Werte wie Teamgeist, Fairness und Respekt gegenüber den Gegenspielern. Zu den Angeboten zählen unter anderem ein Fußball- und Torwarttraining, viele Spaßwettbewerbe und Kleinfeldturniere und noch ein Tagesausflug, der diesmal in den Krefelder Zoo führt.