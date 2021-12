Pandemie in Düsseldorf : Ein Clown hilft bei der Kinder-Impfung

Düsseldorf In einem Supermarkt auf dem Gelände der alten Reizenstein-Kaserne wurden am Wochenende rund 200 Kinder gegen Corona geimpft. Ein Klinikclown nahm ihnen die Angst vor der Nadel.

„Wenn man Kinder impft, handelt es sich psychologisch um eine andere Situation als bei Erwachsenen“, sagt Pigulla. „Manchmal muss man die Kinder einfangen, beruhigen oder Angst reduzieren. Deshalb haben wir zur Ablenkung einen Krankenhausclown besorgt.“ Zudem standen in seinem Team auch vier Medizinische Fachangestellte aus seiner Praxis, die über jede Menge „Kindererfahrung“ verfügen. So lief es im Rewe-Lagerraum wie am Schnürchen, auch weil im Vorfeld Termine im Dreiminuten-Rhythmus vergeben worden waren – und weil es jede Menge Gummibärchen für die kleinen Patienten gab.

Die Bäckers hatten einen Termin um 14 Uhr bekommen. „Uns war von vornherein klar, dass Anton geimpft wird. Es ist wichtig, dass mein Sohn geschützt ist“, sagt Patricia Bäcker. „Und damit schützt er ja nicht nur sich, sondern auch andere.“ Und auch Anton war sofort bereit, den Pieks in den Arm zu ertragen. „Er hat bei der Mutter einer meiner Bekannten mitbekommen, was Corona bedeuten kann“, erzählt die Mutter. „Davor hat er Respekt, vielleicht sogar Angst entwickelt.“ Und ganz nebenbei entspannt es Antons schulische Situation. „Man muss sich dreimal in der Woche in der Schule testen lassen. Davon habe ich oft Nasenbluten bekommen“, sagt Anton. „Als Geimpfter muss ich mich dann nur noch einmal pro Woche testen lassen.“