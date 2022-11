Freizeitgestaltung in Düsseldorf : Abenteuerspielplatz könnte erweitert werden

Düsseldorf Ein Lagerfeuer machen oder Bretterbuden bauen: Auf dem Abenteuerspielplatz in Mörsenbroich gibt es viel zu erleben – und es entstehen immer wieder neue Angebote.

So ein flexibles Arbeiten, bei dem man oft nicht weiß, ob und wie viele Personen ein Angebot wahrnehmen werden, sind die sechs Mitarbeiter des APS, die noch durch eine Praktikantin und einen Jugendlichen im freiwilligen sozialen Jahr unterstützt werden, gewohnt. Denn die vielen unterschiedlichen Angebote auf dem Platz sind niedrigschwellig, können ohne Anmeldung besucht werden und entwickeln sich oft sehr kurzfristig aus den Bedürfnissen der Besucher. „Wir regen Dinge an, aber die Kinder können ihre eigenen Vorstellungen einbringen und so selbstständig und selbsttätig werden“, sagt APS-Leiter Daniel Koplowitz.

Die Anlage an der Sankt-Franziskus-Straße bietet vielfältige Möglichkeiten, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Wer Ruhe möchte, kann sich beispielsweise an ein kleines Biotop zurückziehen oder es sich im großen Baumhaus gemütlich machen. Sportler spielen auf dem Bolzplatz Fußball oder nutzen das hügelige Gelände mit „geheimen“ Orten, um Fangen und Verstecken zu spielen. Wagemutige schwingen sich auf die zwölf Meter hohe Schaukel und wer seine Fantasie ausleben will, kann zum Beispiel auf der großen Ritterburg aus Holz spielen, mit einem Floß fahren oder das Indianerdorf besuchen. Neuerdings können Naturfreunde helfen, in einem Gewächshaus Obst, Kräuter und Gemüse anzubauen. „Mit der Ernte haben wir dann gemeinsam gekocht“, sagt Koplowitz.