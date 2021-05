ÖPNV in Düsseldorf : Sechs Hochbahnsteige müssen erneuert werden

ÖPNV in Düsseldorf

Düsseldorf Tausalze sind in die Haltestellen der Linien U78 und U79 eingedrungen. Die Schäden sind groß.

Die Haltestellen Reeser Platz, Nordpark/Aquazoo, Messe Ost/Stockumer Kirchstraße und Freiligrathplatz befinden sich in einem baulich schlechten Zustand und sollen erneuert werden. Das hatte die Verwaltung im Februar in der Bezirksvertretung 5 mitgeteilt, als sie dort ihre Pläne zum Ausbau der Linie U78 präsentierte. Aber auch zwei Haltestellen der U79 weisen gravierende Schäden auf, wie nun bekannt wurde.

Dass sich die vier erst 1998 erbauten Haltestellen der U78 bereits in einem baulich schlechten Zustand befinden, verwundert Waldemar Fröhlich (Grüne). Er hat deshalb eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet, um die Gründe zu erfahren und ob weitere Bahnsteige betroffen sind.

Die Verwaltung teilt nun mit, dass die Schäden durch das Eindringen von Tausalz (Clorid) in die Bauwerke entstanden sind. „Die Bewehrung der Trägerelemente weist Korrosionsschäden auf, die die Rheinbahn dazu veranlasste, die Bahnsteigkonstruktion mittels zusätzlicher Hilfskonstruktionen zu unterstützen, um den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb der Bahnsteige sicherzustellen“, erklärt die Verwaltung. Zudem wird nun die Prüfung der Bauwerke in engeren Intervallen durchgeführt, als eigentlich vorgeschrieben ist.

Auch die 2002 gebauten Hochbahnsteige in Wittlaer und die 2005 gebaute Haltestelle am Klemensplatz wurden durch die eindringenden Tausalze beschädigt. Nicht davon betroffen sind alle Hochbahnsteige, die nach 2010 gebaut wurden, da ihre Konstruktion grundlegend überarbeitet wurde. So werden inzwischen unter anderem Pflasterfugen vergossen, die Bahnsteigentwässerung wurde verbessert und die Struktur der Betonfertigbauteile optimiert.