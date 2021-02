Toilettenkonzept in Düsseldorf : Mehr öffentliche Toiletten geplant

Am Bahnhof in Angermund gibt es bislang keine öffentliche Toilette. Dort soll nun die Nette Toilette eingerichtet werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat im Sommer 2020 ihr neues Toilettenkonzept vorgestellt. Die Bezirkspolitiker im Düsseldorfer Norden konnten weitere Standorte dafür benennen. In Wittlaer, Angermund und im Nordpark sollen Anlagen eingerichtet werden.

Wer ein dringendes Bedürfnis hat, findet in manchen Gebieten von Düsseldorf keine der gut 100 öffentlichen Toiletten vor. Das soll sich künftig ändern, und dafür hat die Stadt ein Toilettenkonzept entwickelt. Dieses sieht vor, die WC-Anlagen auf 200 zu erhöhen, die Standorte dafür wurden schon benannt. Zusätzlich wurden die Bezirksvertretungen aufgefordert, weitere Standorte zu benennen. Für den Stadtbezirk 5 wurden so die Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage an den Haltestellen und P&R Standorten im Stadtteilzentrum Wittlaer, am S-Bahnhof Angermund und Froschenteich und eine öffentliche Toilette im Nordpark gefordert. Außerdem soll von der Verwaltung noch eine Nette Toilette im Stadtteilzentrum Kaiserswerth akquiriert werden.