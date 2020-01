Literatur in Düsseldorf : Warum Vorlesen eine heilende Wirkung hat

Ludenberg Wolfgang Möhring leitet seit fünf Jahren eine Lesereihe am LVR-Klinikum. Inzwischen geht er damit sogar auf Tour.

Seit fünf Jahren leitet Wolfgang Möhring ein Lesecafé am LVR-Klinikum. Dabei erhalten Patienten mittwochs die Gelegenheit, etwas vorzulesen, während andere zuhören, manchmal wird auch auf dem Akkordeon gespielt. „Das kann eine sehr beruhigende, ja fast schon heilende Wirkung haben“, sagt Möhring, der früher selbst einmal Patient in der Ludenberger Einrichtung war. „Ich habe hier Hilfe bekommen, also wollte ich auch etwas zurückgeben“, erklärt er seine Motivation. Jedenfalls: Das allein reichte dem Literaturfreund schon bald nicht mehr, so dass er mittlerweile einmal im Quartal eine Autorenlesung anbietet. „Es sind vor allem Autoren aus der näheren Umgebung, so dass keine horrenden Anreisekosten entstehen“, sagt der Initiator. Zuletzt waren Kerstin Lange und Brigitte Lamberts im Sozialzentrum, dabei ging es um kriminelle Weihnachten in der Pfalz. Auch Horst Eckert hat bereits an der Bergischen Landstraße gelesen, für die Besucher gibt es währenddessen Kaffee und Kuchen.

Nun ist es aber so, dass die Hemmschwelle, eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie zu betreten, immer noch hoch ist, zudem liegt das Haus nicht gerade zentral. „Jeder kann zu unseren kulturellen Veranstaltungen kommen, aber Vorbehalte gibt es natürlich trotzdem“, sagt Möhring, der daher die Idee hatte, mit seiner Lesereihe auf Tour zu gehen. „Zuerst wollte ich ins Zentrum plus, aber das hat nicht so richtig funktioniert.“ Ein offenes Ohr mit seinem Anliegen fand er dann aber bei der Graf-Recke-Stiftung, die an der Grafenberger Allee ihr Sozialpsychiatrisches Zentrum betreibt und mit dem Café Geistesblitz dort einen Ort der Begegnung für die Nachbarschaft betreibt. Hier findet am 6. Februar auch die nächste Lesung statt, wenn Christiane Amini aus „1001 Wahrheit“ liest. Danach ist die folgende Veranstaltung wieder im LVR-Klinikum – am 1. April ist das Thema von Peter Krogull: „Dänen lügen nicht – Meine sieben Jahre als Pfarrer im glücklichsten Land der Welt“.

Die Lesereihe zählt zu den Veranstaltungen, die der Verein Elan im LVR-Klinikum anbietet, er übernimmt auch das Autorenhonorar. Mit vielfältigen Angeboten hilft der Verein den Patienten während des Aufenthalts in der Klinik und beim Übergang in den Alltag, die Ehrenamtler sind stets auch bemüht, dass die Klinik sich nach außen öffnet. Unter dem Titel „Kultur in der Klinik“ gibt es oft auch Konzerte. Der Verein will aber vor allem den Betroffenen demonstrieren, dass sie nicht alleine sind. Es werden gemeinsam Ausflüge organisiert, es gibt Workshops, manchmal geht es aber nur darum, gemeinsam spazieren oder einkaufen zu gehen – oder einfach da zu sein, wenn jemand reden möchte.

Kerstin Lange (l.) und Brigitte Lamberts im Sozialzentrum des LVR-Klinikums bei der Lesung, die Wolfgang Möhring organisiert hat. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)