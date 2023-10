Sport in Düsseldorf Über Stock und Stein mit dem Rad

Witzig hatte das Rennen „Queerbeet Frauen Hobby“ bei „Querfeldrhein 2023“, dem Radsportevent auf der Galopprennbahn, gewonnen. Und das gleich doppelt, denn neben ihrem Altersklassensieg in der Ü40 holte die Kölnerin auch den Gesamtsieg in diesem Rennen. „Ich versuche manchmal, strukturiert zu trainieren, wobei die Betonung auf manchmal liegt“, erläutert „Hobby-Fahrerin“ Witzig augenzwinkernd. „Aber ich fahre schon so viele Jahre, da kommt man schnell wieder in Form.“