Ludenberg: Ein Stadtteil, den keiner wirklich wahrnimmt

Ludenberg Ludenberg wird vielfach unterschätzt und hat doch so viel zu bieten: Ramona Pander wohnt seit einem Jahr dort – und fühlt sich richtig wohl.

Auch Ramona Pander sagt oft, sie wohne in Gerresheim, „denn die meisten können mit Ludenberg einfach nichts anfangen“. Seit fast einem Jahr lebt sie an der Straße Am Wildpark, eine Seitenstraße der Bergischen Landstraße. Auf der anderen Seite dieser Achse ins Bergische beginnt Gerresheim. So wie ihr geht es vielen Ludenbergern, die ihren Stadtteil „verleugnen“, um nicht groß erklären zu müssen, wo sie eigentlich leben. „Dabei hat Ludenberg so viel zu bieten – Wald und Wildpark, Ruhe und Idylle, und doch ist man in zehn Minuten mit Bus und Bahn in der City“, sagt die 29-Jährige, die im Ruhrgebiet groß geworden ist, nach dem Studium in Düsseldorf aber berufsbedingt für vier Jahre nach Frankfurt zog. „Aber ich wollte wieder zurück in die Nähe von Freunden und Familie. Frankfurt ist so eine Art Durchgangsstadt, sehr anonym.“ Das sei im Rheinland anders. Für Düsseldorf sprach, „dass ich hier noch viele Bekannte aus meiner Uni-Zeit habe. Außerdem ist das Tempo etwas langsamer, nicht so hektisch.“ Einen Samstag hatte Ramona Pander Zeit für die Wohnungssuche, schnell fiel die Wahl auf ihr jetziges Domizil in Ludenberg.