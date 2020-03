Rettungseinsatz in Düsseldorf : Feuerwehr bekämpft Zimmerbrand in LVR-Klinik

Am Freitagabend musste die Düsseldorfer Feuerwehr einen Brand in der LVR-Klinik löschen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Am späten Freitagabend musste die Düsseldorfer Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der LVR-Klinik ausrücken. Verletzte gab es nicht, die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Nachdem am Freitagabend in einem Patientenzimmer in der LVR-Klinik in Ludenberg ein Feuer ausgebrochen war, rückten um kurz nach 22 Uhr rund 50 Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung an den Unglücksort an. Zeitgleich hatte das Personal bereits die betreffende Station geräumt und erste Löschmaßnahmen eingeleitet, um Schlimmeres zu verhindern.