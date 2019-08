Freizeit in Düsseldorf : Das Ritter-Lexikon

Hermann Klinkhammer ist am Wochenende auf der Rennbahn als Ritter unterwegs. Foto: Hans-Jürgen Bauer | Grafik: Ferl

Knittkuhl/Ludenberg Heute und morgen machen die Kulturfreunde Knittkuhl eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. Wie ein Ritter damals ausgerüstet war, erklärt Hermann Klinkhammer.

Als Jugendlicher saß Hermann Klinkhammer vor dem Fernseher, schaute sich gerne die alten Hollywoodstreifen an, „Ivanhoe – Der schwarze Ritter“ oder Robin Hood. Er hatte ein Faible für die Ritter, die Zeit, in der die Filme spielten, das Mittelalter, die Pferde, weil er auch selbst ritt. Interessen, die er verbinden wollte, die sich so wunderbar verbinden lassen, wenn man denn ein Ritter ist. Vor 32 Jahren dann streifte sich Klinkhammer zum ersten Mal eine Rüstung über und reist seitdem durch das Land, von Mittelaltermarkt zu Ritterfest. Sieben, acht Mal im Jahr, wie jetzt am Wochenende zum Düsseldorfer Mittelalterfest, das die Kulturfreunde Knittkuhl organisieren.

Dass Ritter eine silberne Rüstung von Kopf bis Fuß trugen, „das war nur in einer kurzen Zeit so“, sagt Klinkhammer. „Aber Hollywood mag das.“ Die meisten Ritter sahen aus wie Hermann Klinkhmmer in seiner Montur, mit einer Kettenhaube auf dem Kopf und einem Topfhelm, der mit Federn in den Farben des Adelshauses geschmückt ist. Die Beinlinge sind aus Ketten, zum Schutz des Oberkörpers trägt der 51-Jährige ein Kettenhemd, darüber ein Waffen- oder Wappenhemd. „Das Wappenhemd zeigt das Wappen der Familie, zu der der Ritter gehört“, sagt Klinkhammer. Waffenhemden sind in den Farben der Adelsfamilien. „Damit es im Kampf nicht zu Verwechslungen kommt.“ 15 Kilo wiegt die Ausrüstung, die Hermann Klinkhammer und die anderen vier Ritter des geheimen Rates tragen.

Info Kinder-Turnier und Mittelaltermarkt Programm Es gibt ein Kinder-Turnier mit Ringelstechen und Schwertschlagen, außerdem bespielen Handwerker aus allen Zünften den Markt. Termin Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, auf der Rennbahn, Eintritt drei Euro, Familienkarte acht Euro.