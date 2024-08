Verkehr in Düsseldorf Ludenbergs quietschende Schienen

„Laut war es hier natürlich schon immer, aber seit dem Vorjahr hat sich das weiter zugespitzt, offenbar weil die neueren Bahnen noch schwerer sind“, spekuliert Hartmut Deutsch, Beiratsvorsitzender in dem Mehrfamilienhaus an der Ludenberger Straße 88. Ein Nachbar habe an dieser Stelle bereits mehrfach den Lärm gemessen, das Ergebnis: zwischen 95 und 103 Dezibel. Im vergangenen Jahr seien die Schienen nach Beschwerden – mehr als 100 Unterschriften seien in der Nachbarschaft gesammelt worden – mal geschliffen worden, „das mindert zwar die Geräuschkulisse, ist aber nur von kurzer Dauer“, so Deutsch. Schwacher Trost: Bergauf machen die Bahnen nicht so einen Lärm.