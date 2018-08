Tischler Klaus Krey mag Herausforderungen

Unsere Handwerker : Tischlermeister mit Hang zum Tüfteln

Klaus Krey hat sich vor 24 Jahrenb selbstständig gemacht – und es bis heute nicht bereut. Foto: Endermann, Andreas (end)

Lohausen Das Handwerk ist in der Familie von Klaus Krey fest verwurzelt. Der Lohausener mag Aufträge, die unlösbar erscheinen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Klaus Krey mag Herausforderungen. Immer dann, wenn eine Aufgabe unlösbar scheint, läuft der Tischlermeister aus Lohausen zur Höchstform auf. Die Kreativität seines Berufs war schon immer das, was ihn am meisten reizte. „Man ist als Handwerker immer auch ein bisschen Künstler“, sagt er. Heute genauso wie in seinen beruflichen Anfängen vor mehr als 25 Jahren.

Das Tischlerhandwerk ist in seiner Familie fest verwurzelt. Sowohl sein Vater als auch sein Onkel waren Tischler. Dennoch war es für Klaus Krey keine Liebe auf den ersten Blick. Als er nach seinem Schulabschluss überlegte, wie es weitergehen solle, schlug ihm sein Vater eine Tischlerausbildung vor. Danach könne er immer noch weitersehen, so sein Vater. Nach langem Überlegen ließ sich Krey darauf ein und blieb auch im Anschluss dem Tischlerhandwerk treu, was er bis heute nicht bereut. Auch wenn sich seine Haltung zum Beruf in der Zwischenzeit geändert hat. Denn nicht immer kann Krey seine Kreativität im Alltagsgeschäft ausleben. „In den meisten Fällen entscheidet der Kunde, sodass ich höchstens noch einzelne Ideen einbringen kann“, sagt er. Dabei gehe es um Details – etwa die Anbringung von Türen an einem Schrank.

Info Handwerkskammer informiert über Beruf Handwerk Wer sich über das Tischlerhandwerk, Meisterschulen oder andere interessante Dinge das Handwerk betreffend informieren möchte wird fündig bei der Handwerkskammer unter www.hwk-duesseldorf.de.



Kontakt Tischlerei Klaus Krey, Niederrheinstraße 172 in Düsseldorf-Lohausen, Telefon 0211/431763, Mail: info@kkrey.eu, Internet: www.kkrey.eu

Vor 24 Jahren machte sich Klaus Krey selbstständig. Jedoch nicht im familiären Betrieb, sondern durch die Übernahme einer anderen Schreinerei. „Ich wollte unabhängig von meiner Familie sein“, sagt er. Sehr zum Ärger seines Onkels. Denn Kreys Betrieb war genau wie der seines Onkels an der Niederrheinstraße ansässig. „Da kam es öfters mal zu Verwechslungen“, erinnert er sich.

Doch über die Jahre hinweg hat sich Klaus Krey einen Namen gemacht, sein Betrieb ist auf acht Mitarbeiter angewachsen. „Das Auftragsbuch ist gut gefüllt“, sagt er. Er selbst hat sich mittlerweile größtenteils aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, übernimmt hauptsächlich organisatorische Aufgaben oder Auftragsplanungen. Seine liebsten Aufträge sind die, die zunächst unlösbar erscheinen. „Je schwerer, desto besser“, sagt er. Zum Beispiel dann, wenn nur wenig Platz für einen Schrank vorhanden ist. Bislang konnte er in den meisten Fällen jedoch am Ende eine Lösung für solche Probleme finden.

Neben dem Bau neuer Möbelstücke hat Krey auch eine Passion für Relikte vergangener Zeiten. Sein Betrieb bereitet auch alte Möbel wieder auf, woran Krey selbst sehr viel Freude hat. Dabei geht es ihm weniger um Kreativität als um Ästhetik. „Es ist beeindruckend, wie viele Mühe man sich früher beim Bau der Möbelstücke gegeben hat, obwohl es damals noch keine Maschinen zur Hilfe gab“, sagt Krey. In puncto Restauration ist ihm besonders ein Auftrag in Erinnerung: Als das Mutterhaus der Diakonie in ein Hotel umgebaut wurde, durften Krey und sein Team die alten Möbel darin restaurieren. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“, erzählt er.