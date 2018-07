Caritas-WG in Lohausen : Alle unter einem Dach in der Caritas-WG

vlnr: Omar Sipan, Emigena Maqinai, Becky Uwoghiren, Shaik Hossen, Momo Brice Foto: privat

Lohausen Bewohner stammen aus sechs verschiedenen Nationen.

Am Nagelsweg in Lohausen hat die Caritas ihre dritte Azubi-Wohngemeinschaft eröffnet und stellt damit insgesamt 15 jungen Menschen in Düsseldorf eine Unterkunft zur Verfügung. Diese machen alle beim Caritasverband Düsseldorf eine Ausbildungen in der Pflege (Altenpflegefachkraft), der Verwaltung (Kauffrau für Bürokommunikation) sowie in der Hauswirtschaft.

In Lohhausen hat die katholische Pfarrgemeinde Heilige Familie das ehemalige Pfarrhaus der Kirche St. Mariä Himmelfahrt an die Caritas vermietet. Dort wohnen nun aktuell sechs Azubis aus sechs Nationen und zwar aus Bangladesch, Kamerun, Madagaskar, Albanien, Nigeria und Syrien. Ein Zimmer kann noch vergeben werden. Viele der Azubis haben eine Fluchtbiographie und leben hier seit Jahren erstmals wieder in einem eigenen Zuhause.







Zum Hintergrund: In Düsseldorf ist der Wohnungsmarkt aktuell sehr angespannt und Auszubildenden finden nur schwer ein bezahlbares WG-Zimmer oder gar eine Wohnung. Vorher wohnten die jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren zum Teil weit entfernt in Köln oder im Ruhrgebiet und hatten täglich lange Anfahrtswege. Aus diesem Grund hat sich der Caritasverband Düsseldorf Anfang des Jahres entschlossen, seinen Auszubildenden gegen ein geringes Wohngeld Zimmer in WGs anzubieten. Jeder, der Interesse hatte, konnte sich zentral melden, die Vergabe erfolgte nach individuellen Umständen. Aktuell ist die Caritas im Gespräch mit zwei weiteren Kirchengemeinden, um gegebenenfalls, noch zwei weitere Pfarrhäuser anzumieten.