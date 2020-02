Baudenkmäler in Düsseldorf : Die Sanierung geht weiter

Siegfried Küsel und Klaus Scherschel (v.l.) vom Förderverein Lantz'sche Kapelle wollen die Mosaiken restaurieren lassen. Foto: Julia Brabeck

Lohausen Die Wände der Lantz‘schen Kapelle werden vor dem Verfall bewahrt.

Von Julia Brabeck

Spaziergänger Adolf Zinn hat erspäht, dass die Tür zur Lantz’schen Kapelle im Lantz’schen Park einen Spalt offen steht und betritt aufgeregt das kleine Gotteshaus. „Das letzte Mal war ich hier als Kind drin, also vor rund 70 Jahren. Toll, dass ich jetzt wieder einen Blick in das traumhaft schöne Gebäude werfen kann. Das ist ja sonst immer verschlossen“, sagt Zinn. Dieses große Interesse an dem kleinen Gotteshaus aus dem Jahr 1878 erleben Siegfried Küsel und Klaus Scherschel aus dem Vorstand des Fördervereins Lantz’sche Kapelle immer wieder, wenn sie sich in der Kapelle aufhalten. Ein Ziel des Vereins ist es deshalb, diese für die Öffentlichkeit mehr zu öffnen. „Wir planen nun feste Öffnungszeiten, damit die Bevölkerung Gelegenheit hat, die Schönheit der Kapelle zu bewundern“, sagt Küsel. Gut angenommen wird bereits ein neues Nutzungskonzept, dass der Verein mit der katholischen Kirchengemeinde und der Stadt, der das Gotteshaus gehört, vereinbart hat. Zehn Veranstaltungen wie Taufen, Hochzeiten und Konzerte wurden 2019 im Gotteshaus durchgeführt – Tendenz steigend. „Hinzu kommen noch Führungen, die wir Gruppen anbieten“, sagt Scherschel.

Ein weiteres Anliegen des Vereins, der 55 Mitglieder zählt, ist es, das Gebäude wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen. Rund 75.000 Euro hat er in den letzten Jahren in die Ausstattung des Hauses investiert, das damals von den besten Handwerkern, die schon beim Aachener und Kölner Dom mitgearbeitet hatten, errichtet wurde. Dafür sammelt der Verein bei Privatpersonen und Unternehmen Spenden und schreibt Stiftungen an. Jetzt hat die Bezirksvertretung 5 dem Förderverein einen Zuschuss von rund 11.000 Euro gewährt.

Damit kann die Sanierung der wertvollen Mosaiken fortgesetzt werden, welche die Wände schmücken. Geplant ist, nachdem bereits eine 140 mal 60 Zentimeter große Darstellung des Heiligen Paulus fertiggestellt wurde, nun die sich daran anschließenden Mosaiken an der Apsis zu restaurieren. Insgesamt wird das 34.000 Euro kosten, denn um an das hohe Gewölbe zu kommen, muss extra ein Gerüst aufgestellt werden.

Außerdem gestalten sich die Arbeiten sehr aufwendig. Denn jedes einzelne Steinchen, das manchmal kleiner als ein Stecknadelkopf ist, muss gesäubert und sortiert, fehlende Steine müssen ersetzt werden. Diese kommen dann aus der Glasmalerei Derix aus Kaiserswerth, die weltbekannt für ihre Glasrestaurierungsarbeiten ist.

Die Originalsteine wurden ursprünglich in Spezialwerkstätten in Murano hergestellt und hatten sich gelockert, da die Wände des Gebäudes feucht waren. Die Ursache waren Schäden am Dach, die über mehrere Jahre nicht behoben wurden und durch die Regenwasser eindrang. Inzwischen wurde durch die Stadt eine umfassende Sanierung des Daches und der Außenfassade vorgenommen, die rund 300.000 Euro gekostet hat.