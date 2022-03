Parkgebühren in Düsseldorf : Parkregelung in Lohausen steht noch aus

Düsseldorf Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss sollte sich eigentlich mit dem Thema befassen. Die Verwaltung hat die Vorlage aber zurückgezogen.

Wie künftig die Parkregelung in Lohausen gestaltet wird, ist weiterhin offen. Eine entsprechende Vorlage, die eigentlich im Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) behandelt werden sollte, wurde zunächst vertagt und bei einer weiteren Sitzung von der Verwaltung zurückgezogen, da es im Vorfeld zu Kritik durch die Bezirksvertretung 5 (BV) kam. „Ich gehe davon aus, dass nun eine neue Vorlage erstellt wird“, sagt Andreas Auler (CDU), der Mitglied im OVA und beratendes Ratsmitglied in der BV5 ist.

Grund für den Unmut der Bezirkspolitiker war, dass sie eigentlich eine kostenfreie Parkscheibenregelung für das neue Bewohnerparkgebiet rund um das Ortszentrum von Lohausen an der Niederrheinstraße beschlossen hatten. Dem übergeordneten OVA, der das Parkgebiet beschließen sollte, wurde aber später eine Vorlage vorgelegt, in der eine Parkscheinregelung, also eine kostenpflichtige Lösung, beschlossen werden sollte. „Die macht an dieser Stelle wirklich keinen Sinn, denn uns geht es ja in Lohausen vor allen Dingen darum, die Fluggäste, die oft wochenlang die öffentlichen Parkplätze blockieren, fernzuhalten“, sagt Auler. Und dafür würde eine Parkscheibenregelung völlig ausreichen. „In diesem Bereich Gebühren zu erheben, halte ich für unangemessen, denn dort gibt es ohne die Flughafenparker keinen Parkdruck, wie er etwa in der Innenstadt vorhanden ist.“