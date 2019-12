Verkehr in Düsseldorf : Verbesserungen für Radfahrer

Am Freiligrathplatz müssen Radfahrer bislang durch die Umlaufschranken an den Haltestellen absteigen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Lohausen/Stockum Politiker wollen eine Lücke im Radwegenetz an der Niederrheinstraße schließen.

Die Bezirksvertretung 5 hat einen Antrag verabschiedet, mit dem die Situation für Radfahrer zwischen dem Kreisverkehr in Lohausen und dem Freiligrathplatz in Stockum verbessert werden soll. Die Verwaltung soll dazu ein Konzept erarbeiten und dieses dann dem Gremium im ersten Halbjahr 2020 vorstellen.

Am Freiligrathplatz müssen Radfahrer sich derzeit mit Fußgängern „durch die Umlaufgitter nahe der beiden Hochbahnsteige quetschen, was regelmäßig ein Absteigen vom Fahrrad notwendig macht und unfallträchtig ist“, heißt es vonseiten der CDU. Sie will dort deshalb erreichen, dass ein Radweg neben der Fahrbahn eingerichtet wird, „bei vollständigem Erhalt der Leistungsfähigkeit“.

Mit diesen Maßnahmen wollen die Politiker eine Lücke im Radwegenetz schließen. So wurden auf der Niederrheinstraße zwischen Kaiserswerth und dem Kreisverkehr in Lohausen bereits Radfahrstreifen markiert, die laut CDU gut angenommen werden. Aktuell werden auf der Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ebenfalls die Radwege auf dem Bürgersteig ausgebaut. Zudem ist als Teil des geplanten Radhauptnetzes ein Ausbau der Radwege zwischen Freiligrathplatz und Am Hain in beide Richtungen vorgesehen.