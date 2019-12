gut gemacht : Tannenbaumspende und Werbung für soziales Engagement

Lohausen Drei Beispiele zeigen auf sehr unterschiedliche Weise, wie man sich für seine Mitmenschen engagieren oder deren Arbeit würdigen kann.

Bei der einmaligen Aktion blieb es aber nicht. Seitdem hat das Haus jedes Jahr die Bäume von Rath angeliefert bekommen, so dass das Haus St. Josef inzwischen auf diesem Weg schon mehr als 400 Bäume erhalten hat. Und Rath will die Aktion gerne noch einige Jahre fortsetzen. Um die Bäume zu finanzieren, die er im Sauerland einkauft, hat er zum Beispiel bei seinem runden Geburtstag auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden gebeten. Zudem fließen Gelder vom Tannenbaumfest, das in diesem Jahr am 15. Dezember vom 11 bis 17 Uhr auf dem Lohauser Hof an der Lohauser Dorfstraße 53 gefeiert wird, in die Tannenbaum-Spendenaktion.

Der Jugendhandballverein HC Düsseldorf will auf eine besondere Weise soziales Engagement würdigen. Auf seinen Trikots hat er eine Fläche für Initiativen, die sich für andere Menschen einsetzen, freigehalten. Diese Sponsorenfläche geht an die Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA). Somit läuft die E2-Jugend kostenlos für das soziale Unternehmen Werbung. „Durch die klasse Arbeit und den lokalen Bezug fiel unsere Wahl auf die WfaA“, sagt Roman Perschke, Vorsitzender des HC Düsseldorf. Am 1. Dezember hat die E-Jugend erstmals in der Halle am Rather Waldstadion in den neuen Trikots gespielt.