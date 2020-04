Tiere in Düsseldorf : Ein neuer Mammutbaum für den Park Lantz in Lohausen

Lohausen Bei Aktionen mit ihren Alpakas wurden vom Ehepaar Maluche Gelder für ein Naturprojekt gesammelt. Nun konnte ein Baum gepflanzt werden.

Im Kalkumer Schlosspark gehen die Alpakas von Michaela und Detlef Maluche immer wieder spazieren, schließlich grenzt ihre Stammweide an den Schlosspark. Eigentlich sollten die neugierigen Tiere nun auch den Park Lantz in Lohausen kennenlernen, aber Corona hat das Vorhaben zu kompliziert gemacht.

„Wir bekommen bei unseren Aktionen mit den Tieren immer wieder Trinkgeld. Das wollten wir in ein Naturprojekt investieren und haben uns deshalb mit dem Gartenamt und Bezirksbürgermeister Stefan Golißa in Verbindung gesetzt“, sagt Michaela Maluche. So kam die Idee zustande, für den Park Lantz einen Mammutbaum zu stiften. Diesen hat das Gartenamt nun gepflanzt, und die Maluches durften symbolisch dabei mitarbeiten. „Ich war erst ein bisschen enttäuscht, wie klein der Baum noch ist, aber er soll ziemlich schnell wachsen“, sagt Maluche. „Ich freue mich aber über die Aktion, denn ich habe noch nie einen Baum besessen.“ Bei der Pflanzaktion wollten die Maluches eigentlich zwei Alpakas mitbringen, da diese ja für die Spende in Höhe von 250 Euro indirekt verantwortlich waren. Vielleicht werden die Tiere aber auch so einmal den Park besuchen, denn für die Alpaka-Herde mit ihren 13 Tieren wird noch dringend eine weitere Weide im Düsseldorfer Norden gesucht – und wer weiß, vielleicht findet sich ja ein passendes Areal in Lohausen.