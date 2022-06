Abwasser in Düsseldorf : In Lohausen stehen Kanalbauarbeiten an

In Lohausen stehen Kanalbauarbeiten an

Düsseldorf Die Arbeiten sollen im September starten und bis zu einem Jahr dauern. Mehr als zwei Millionen Euro werden insgesamt im Ortskern investiert.

In Lohausen stehen ab September zwei große Kanalbauarbeiten an, die jeweils mehr als eine Million Euro kosten werden. Auf der Niederrheinstraße soll ein neuer Kanal mit einem größeren Durchmesser gebaut werden, da der bestehende Kanal zeitweilig überlastet ist. Er kann nicht immer die gesamte Regenmenge aufnehmen, sodass es im Bereich der Supermärkte zu einem Austritt von Abwasser kommt. Die Arbeiten sollen zwölf Monate dauern und in Stollenbauweise und somit unterirdisch stattfinden. Dadurch wird der Verkehr auf der Niederrheinstraße durch Bauarbeiten kaum beeinträchtigt. Die Ein- und Ausgänge des Stollens werden in Parkbuchten neben der Fahrbahn angelegt.

Der Bauausschuss hat nun auch noch weiteren Kanalbauarbeiten in der benachbarten Lohauser Dorfstraße zugestimmt. Auch dort reicht die Kapazität des vorhandenen Kanals nicht aus, weshalb Wasser in Höhe der Hausnummer 11 austritt. Deshalb sollen die Kanäle in der Niederrheinstraße und der Lohauser Straße künftig voneinander getrennt werden, damit von der Niederrheinstraße aus kein Abwasserzufluss mehr in den Kanal in der Lohauser Dorfstraße erfolgt. Dort soll unter anderem noch auf dem Schützenplatz ein Mischwasser-Rückstaukanal gebaut werden. Das Areal befindet sich überwiegend im Eigentum der Stadt.