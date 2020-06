Kunst in Düsseldorf : Kunst kehrt in den Lantz’schen Park zurück

Lohausen In der historischen Grünanlage in Lohausen wird ein internationaler Skulpturenpark geplant. Bereits im Sommer soll der erste Schritt zur Umsetzung erfolgen. Der Park war früher schon ein Kunstort.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung 5 und der Heimat- und Bürgerverein Lohausen setzen sich bereits seit vielen Jahren für eine künstlerische Gestaltung des Lantz’schen Parks in Lohausen ein. Sie würden gerne die Grünanlage durch Skulpturen aufwerten und haben dazu mehrere Anträge an die Verwaltung gerichtet. Diese teilt nun mit, dass sich die Kunstkommission der Stadt mit diesem Thema befasst und „Konzepte entwickelt werden, die mit skulpturalen oder performativen Ansätzen neue Ideen zwischen Kunst im öffentlichen Raum, Land Art und Happening/Performance umsetzen“. Bereits im Sommer ist dort eine erste Ausstellung geplant. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird nun den politischen Gremien vorgelegt. Der Kulturausschuss berät in seiner Sitzung am Donnerstag, 4. Juni, über das Thema.