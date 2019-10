kommen und gehen : Gläserne Kunstwerke für den Christbaum

Lohausen Die handgefertigten Waren im „Schmückwerk“ in Lohausen stammen aus Thüringen.

Wer das kleine Ladenlokal an der Alte Flughafenstraße betritt, landet mitten in Weihnachten. Große Sterne hängen von der Decke, Kugeln von schlicht bis super kitschig glitzern in Schachteln, und an mehreren Kunsttannenbäumen hängt Weihnachtsschmuck aus bunt bemaltem Glas. Der Besucher weiß gar nicht, wo sein Blick zuerst hinfallen soll, denn die Auswahl an originellen Figuren ist riesig, umfasst mehrere Hundert verschiedene Motive. So ist ein Baum nur mit Tierfiguren geschmückt, in dem einträchtig Löwen neben Flamingos, Elefanten und Giraffen hängen. Ein anderer Baum ist mit Weltraumfiguren wie Ufos, Raketen und Astronauten dekoriert und in einem Baum tummeln sich nur Vögel. Es gibt den zerbrechlichen Christbaumschmuck in Form von Obst, Musikinstrumenten, Autos, Eulen, Katzen und Hunden oder Krippenfiguren. Zu den preiswertesten Stücken gehören kunstvoll verzierte kleine Weihnachtskugeln oder ein Igel für 2,95 Euro. Das teuerste Stück ist ein Set aus vier aufwendig bemalten Figuren mit Hänsel, Gretel, Hexe und dem Hexenhaus zu 130 Euro.