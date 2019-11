Ehrenamt in Düsseldorf : Hubert Esser wird mit dem Nordtaler geehrt

Lohausen Die Auszeichnung erhält der Rentner für sein Jahre langes Engagement als ehrenamtlicher Küster.

In diesem Jahr hat sich das Kuratorium für den 74-jährigen Hubert Esser entschieden, der mehr als 13 Jahre ehrenamtlich als Küster in der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Lohausen tätig ist. Bei rund zehn Terminen in der Woche, wie Andachten, Beerdigungen, Taufen und Gottesdiensten, steht der Lohauser bereit, legt die Messgewänder heraus, öffnet die Kirche, zündet die Kerzen an und sucht die passenden Textstellen in den Messbüchern heraus. Darüber hinaus erledigt Hubert Esser noch zahlreiche andere Aufgaben, wechselt zum Beispiel Glühbirnen aus, bestellt neue Kerzen, poliert die Kelche und greift auch zum Staubtuch.