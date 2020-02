Natur in Düsseldorf : Neue Bäume für den Nagelsweg

Die Allee am Nagelsweg in Lohausen nach dem Grasbrand im Sommer 2018. Die geschädigten Bäume werden nun nachgepflanzt. Foto: Stadt Düsseldorf

Lohausen Die Allee erhält nach einem Brand neue Eschen aus der städtischen Baumschule.

Am Nagelsweg wurde im Frühjahr 2010 eine neue Allee mit 54 Eschen angelegt. Finanziert wurde diese mithilfe von Fördergeldern der Bezirksregierung aus dem Programm „100 Alleen“. In den ersten Jahren haben sich die Bäume dort gut entwickelt und auch den Pfingstorkan Ela im Jahr 2014 ohne große Schäden überstanden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn Sturm Ela hatte nur wenig entfernt im Lantz’schen Park verheerende Schäden angerichtet. Rund 70 Bäume wurden dort entwurzelt oder mussten anschließend gefällt werden.

Wie stark die Schädigung der Bäume durch den Brand ist, hat sich erst im Folgejahr deutlich gezeigt. Zwar haben die Bäume alle noch ausgetrieben, doch große Teile der Rinde waren am Fuß des Stammes durch das Feuer abgestorben und blätterten ab. Da so auf einem großen Teil der Rindenfläche kein Stofftransport zu den Wurzeln mehr stattfinden kann, haben die Bäume langfristig keine Überlebenschance mehr. Diese neun Eschen werden nun entfernt und durch Bäume aus der städtischen Baumschule ersetzt. Die restlichen 45 Bäume gedeihen weiterhin gut.

Nachgepflanzt werden Eschen, die typisch für Wälder im Auenbereich von Flüssen sind und die in den vergangenen Jahren in der städtischen Baumschule auf ihren Einsatz als Alleebäume vorbereitet wurden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr durchgeführt werden, damit die Bäume noch die Bodenfeuchtigkeit des Winters für ihre Anwachsphase und den beginnenden Laubaustrieb nutzen können. Da die Bäume sehr groß werden, werden sie im Abstand von zwölf Metern gepflanzt. Im Laufe der Zeit werden sie so wachsen, dass ihre Kronen den Weg mit ihrem Laubdach überdecken und beschatten. Im Übergang vom bebauten Gebiet zur freien Landschaft bilden sie ein gliederndes Element, das zudem Spaziergängern den Weg in Richtung Rhein weist.