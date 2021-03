Kommen und gehen : Zwischen Tennisplatz und Kochtöpfen

Düsseldorf Der Vorsitzende der TG Nord ist nun auch für die Vereinsgastronomie verantwortlich. Er setzt auf eine rheinisch-spanische Küche und hat viele Ideen für neue Veranstaltungen.

(brab) Eigentlich ist Erik Graw der Vorsitzende des Tennisverein TG Nord. Jetzt wird er aber dort auch noch als Gastwirt fungieren. „Ich habe immer wieder an unserer Vereinsgastronomie herumgemeckert, jetzt muss ich halt beweisen, dass es auch besser geht“, erklärt Graw. Alleine muss er das allerdings nicht bewältigen. Mit Federico Sciorilli hat er sich einen Partner mit ins Boot geholt. Der Spanier hat im vergangenen Jahr in der neuen Strandbar auf dem Vereinsgelände gearbeitet und soll langfristig die gesamte Vereinsgastronomie übernehmen. „Bis sich alles eingespielt hat, werde ich mithelfen“, sagt Graw.

Er will an zwei Vormittagen im Service arbeiten und ansonsten immer zur Stelle sein, wenn Hilfe benötigt wird. „Kochen habe ich nicht gelernt, aber ich bin ein guter Gastgeber“, sagt Graw. Er ist Tischlermeister und das wird sich auch im Lokal wiederspiegeln, das den Namen „Good Wood“ erhält. Im Gastraum werden Möbelstück aus Graws Werkstatt integriert. Die Möbel können auch alle erworben werden. Aber auch andere Produkte, die beispielsweise in der Küche verarbeitet werden, stehen zum Verkauf. „Wir arbeiten mit namenhaften Düsseldorfer Unternehmen zusammen wie dem Apfelparadies Wittlaer, der Rösterei Vier, der Eismanufaktur Ghirloni und der Weinhandlung Vino Tinto & Friends.“

Die Küche bietet rheinische und spanische Gerichten. Es gibt Frikadellen mit Spitzkohl ebenso wie Tapas und eine Creme Catalan. Damit kommt man auch den 40 spanischen Mitgliedern entgegen, die der Verein in den letzten Monaten dazugewinnen konnte. Das geschah über das neue Angebot Padel-Tennis. In Lohausen wurde die erste Anlage in Düsseldorf für diese Trendsportart im August eröffnet. In Spanien ist Padel-Tennis bereits die beliebteste Sportart nach Fußball, weshalb viele Spanier das Angebot nun bei der TG Nord nutzen wollen.