Open-Air-Ausstellung im Düsseldorfer Norden Kunst trifft auf Liebe zur Natur

„The Park as a Lover“ heißt das Motto der diesjährigen Schaum, die bis 15. September zu sehen ist, in Anlehnung an die Performancereihe „The Earth as Lover“ der kalifornischen Künstlerinnen Annie Sprinkle und Beth Stephens. Die gaben sich 2008 öffentlich das Eheversprechen, die Erde als Geliebte Teil ihrer Beziehung werden zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt waren gleichgeschlechtliche Ehen in den USA noch nicht legal. Die Künstlerinnen bezogen sich bei ihrem Versprechen auf eine Tradition von Indigenen und Anhängern von Naturreligionen.