Am Leuchtenberger Kirchweg in Düsseldorf Bezirksvertreter lehnen Bauprojekt in Lohausen ab

Waldemar Fröhlich von den Grünen begründete die Ablehnung unter anderem mit der geplanten Fällung von 14 satzungsgeschützten Bäumen. „Auf dem Nachbargrundstück sind bereits 40 bis 50 Bäume gefällt worden. Weitere Fällungen sind nicht im Interesse der Allgemeinheit“, sagte Fröhlich in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertreter. Er sprach damit das Projekt „Kaiservillen“ am Leuchtenberger Kirchweg 53 an, für das einige satzungsgeschützte Bäume trotz des Widerstands der Initiative LKW53Stopp weichen mussten. Benedict Stieber von der CDU schloss sich in der Bezirksvertretung dann Fröhlich an. Seine Partei lehne das Bauvorhaben aber auch ab, weil teilweise Baukörper in die festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche hineinragen sollen. „Die Straße ist dort ohnehin schon sehr eng.“ Bedauert wurde von den Politikern, dass der vor Jahren geforderte B-Plan für das Gebiet rund um den Leuchtenberger Kirchweg von der Verwaltung nicht erstellt wurde. „Jetzt müssen wir jeden Einzelfall entscheiden“, sagte Stieber.