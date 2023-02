Karneval in Düsseldorf Mehr als 100 Teilnehmer beim Umzug in Lohausen

Wie vielerorts in Düsseldorf freuten sich auch in Lohausen die Jecken, dass es am Karnevalssamstag wieder einen Umzug durchs Dorf gab. Besonders glücklich hierüber war Marion Just, Präsidentin der KG Närrische Lohauser. Beim Biwak ihrer Gesellschaft blickte sie auf die vergangenen drei Jahre zurück: „Als Corona ausbrach, wollten wir gerade unser elfjähriges Jubiläum als Narrengesellschaft feiern. Dann war plötzlich alles vorbei.“ Nach zwei Jahren Zwangspause hielten es die Lohausener Narren aber nicht länger aus: „Wir haben damals einfach einen Überraschungszug durchs Dorf gemacht. Ohne öffentlich Bescheid zu sagen, damit sich keiner an den Straßenrand stellt. Trotzdem haben wir viele glückliche Gesichter gesehen.“