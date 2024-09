Zwei Jahre Leerstand Der historische Nagelshof sucht neue Betreiber

So bedürfen beispielsweise alle Maßnahmen am Objekt vor ihrer Ausführung der Abstimmung mit der unteren Denkmalbehörde, heißt es in der Ausschreibung, über die nun die politischen Gremien abstimmen. Wünschenswert seien unter Berücksichtigung der Vorgaben Konzepte, „die den kulturhistorischen Gutshof in seinem Ensemble als Einheit erhalten und seiner geschichtlichen Bedeutung Rechnung tragen“. Als beispielhafte Nutzungsmöglichkeiten führt die Verwaltung unter anderem an: Betreuung von Kindern, Bildung von Kindern und Erwachsenen, Senioren- oder Jugendarbeit, Unterbringung von Studierenden und Auszubildenden, Etablierung eines Naturschutz- oder Kinderbauernhofes, Gewerbefläche beispielsweise für Dachdeckerunternehmen oder Künstlerateliers.