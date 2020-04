Feuer in Düsseldorf : 200.000 Euro Schaden bei Brand in Lohausen

Die Feuerwehr rückte am Samstag zur Curt-Beckmann-Straße aus (Symbolbild). Foto: Königs, Bastian (bkö)

Düsseldorf Ein Brand in einem Einfamilienhaus mit Anliegerwohnung in Lohausen hat am Samstag einen Sachschaden von rund 200.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, weil Rauch aus einem Fenster aufstieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand mehr als zwei Stunden lang. Dafür verschafften sie sich gewaltsam Zugang, weil die Bewohner nicht zu Hause waren. Zum Ablöschen von Glutnestern wurden die Dachflächen geöffnet, und der Brandrauch wurde mit Lüftern entfernt. Es kamen zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr aus Kaiserswerth und Kalkum, der Führungsdienst und der Rettungsdienst der Stadt zum Einsatz. Die Stadtwerke schalteten während der Löscharbeiten vorsorglich die Energieversorgung ab.

Die Anliegerwohnung und ein abgetrennter Wohnbereich blieben vom Feuer verschont, sodass das Haus weiter bewohnbar ist. Die Krimalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

(gaa)