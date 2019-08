Trendsport in Düsseldorf : Erste Padel-Tennis-Anlage in Düsseldorf

Die TG Nord führt die Sportart Padel-Tennis ein. Peter Steiner, Erich Graw und Norbert Billerbeck (v.l.) mit den dazugehörigen Schlägern. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Lohausen Die TG Nord will die Trendsportart nach Lohausen holen. Finanziert wird das Projekt durch Solarstrom.

Der Tennisverein TG Nord hat es schon immer verstanden, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Angefangen hat dies bereits mit der Vereinsgründung. Mit dem Nachlassen des Tennisbooms in den 1990er Jahren waren die Mitgliederzahlen der am Neusser Weg benachbarten Tennisclubs von Rheinmetall und der Stadtreinigung stetig zurückgegangen. Deshalb wurde 2007 beschlossen, die Vereine zur TG Nord zu fusionieren. Damit wurde der Verein flächenmäßig einer der größten in Düsseldorf und verfügt über elf Außenplätze und vier Hallenplätze.

Als die Halle 2011 neu gebaut wurde, wurde das Gebäude bereits so konstruiert, dass darauf eine Photovoltaik Anlage installieren werden kann. Die Pläne wurden nun umgesetzt, die Dachflächen an eine Fachfirma verpachtet, die dort mit der 600.000 Euro teuren Anlage pro Jahr so viel Strom erzeugt, dass damit rund 135 Haushalte versorgt werden könnten. Damit leistet der Verein einen Beitrag zum Umweltschutz und kann gleichzeitig die Pacht in Projekte investieren, welche die Zukunft des Vereins langfristig sichern sollen. „Neue Angebote sollen eine breitere Zielgruppe ansprechen, damit der Verein konkurrenzfähig bleibt“, sagt Peter Steiner, Sprecher der TG Nord.

Info Der größte Tennisverein im Düsseldorfer Norden Der Verein TG Nord hat rund 500 Mitglieder und 15 Meden-Mannschaften. Er verfügt über 15 Plätze. Auf dem Gelände hat die Tennisschule „Düsseldorf Academies“ mit sechs Trainern ihren Sitz. Infos stehen online unter www.tgnord.de

Ein Beachvolleyballfeld hat der Verein bereits angelegt. Jetzt soll eine Padel-Tennis-Anlage mit zwei Plätzen folgen. Die Trendsportart ist eine Mischung aus Tennis und Squash und begeistert bereits Millionen Spieler in Lateinamerika und Spanien. In Spanien ist Padel-Tennis inzwischen die beliebteste Sportart nach Fußball und langsam schwappt der Trend auch nach Deutschland über. Padel-Tennis wird ausschließlich im Doppel in einem Käfig aus Glas- und Drahtgitterelementen gespielt. Die Wände grenzen das Spielfeld ab und werden in das Spiel mit einbezogen. „Das Schöne an dieser Sportart ist, dass man im Gegensatz zu Tennis sehr schnell ein Erfolgserlebnis hat“, sagt der 1. Vereinsvorsitzende Erich Graw.

Er hat sich mit anderen Vereinsmitgliedern ausführlich über die Sportart informiert, bereits bestehende Anlagen besucht. „Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat sich dann eine große Mehrheit für den Bau der Anlage ausgesprochen“, sagt Graw. Diese wird rund 180.000 Euro kosten und soll im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden. „Damit hätten wir die erste Anlage dieser Art in Düsseldorf“, sagt der 2. Vorsitzende Norbert Billerbeck. Allerdings ist der Verein dafür auf Fördergelder angewiesen und stellt zurzeit entsprechende Anträge beim Land und der Bezirksvertretung.