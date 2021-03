Verkehrsplanung in Düsseldorf : Die Grünen hinterfragen den Umbau der B8n

Die Kreuzung am Spielberg an der B8n soll ampelfrei werden. Der umfangreiche Umbau wird zwei Jahre dauern. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Mit Hilfe von Anfragen soll herausgefunden werden, ob es nicht einfachere und preiswertere Lösungen als den geplanten Umbau für 15 Millionen Euro gibt.

Nachdem bereits die Grünen in der Bezirksvertretung 5 sich kritisch zum Umbau des Kreuzungspunktes am Spielberg auf der B8n geäußert haben , folgen nun die Grünen im Landtag. Auch sie wollen mit einer Anfrage erfahren, ob es nicht einfachere und kostengünstigere Maßnahmen gibt, mit denen eine nennenswerte Verbesserung für den Verkehrsfluss erzielt werden kann.

„Die vielen Millionen Euro, die so eingespart werden, könnten in Infrastrukturprojekte für den Radverkehr fließen“, so Engstfeld. Die Politiker wollen zudem den aktuellen Planungsstand für den Umbau des Kreuzungsbereichs wissen und ob eine Anhörung der Bezirksvertretung 5 dazu geplant ist. Außerdem möchten sie erfahren, ob die aktuellen Planungen Auswirkungen auf andere Kreuzungsstelle der B8n haben werden, wie etwa den Nordstern oder die Kreuzung Kaiserswertherstraße/Fischerstraße.

Mit dem umfangreichen Umbau des Knotenpunktes Am Spielberg kann frühestens in zwei Jahren begonnen werden. Der Landesbetrieb Straßen NRW will den Kreuzungsbereich, an dem die Niederrheinstraße in Kaiserswerth auf die Umgehungsstraße B8n stößt, ampelfrei gestalten. Rund 15 Millionen Euro wird der Umbau kosten, der drei Jahre dauern wird und bei dem unter anderem die Straße um sieben Metern angehoben werden soll.