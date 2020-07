Kommen und Gehen : Die Bäckerei Lück schließt für immer

Barbara Lück am letzten Öffnungstag in der Backstube. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Lohausen Seit mehr als 20 Jahren hat das Ehepaar Lück die Lohausener mit Qualitätsprodukten versorgt. Aber auch viele Firmen ließen sich von der Bäckerei beliefern Die Folgen von Corona führten nun zur Schließung.

Seit Mittwoch ist der Stadtteil Lohausen um eine Institution ärmer geworden. Pünktlich um 14 Uhr schloss die Bäckerei Lück auf der Alten Flughafenstraße ihren Betrieb. Bis dahin warteten zahlreiche Kunden auf der Straße, um sich zu verabschieden und noch eines der frisch gebackenen Qualitätsprodukte mit nach Hause zu nehmen. Ob Nussbrot, Nordländer oder leckere Kirschstreusel, kurz vor Mittag waren die Regale und die Vitrine praktisch leergefegt. Dazu die Frage: „Samstags war immer Mandelstutentag. Was mache ich jetzt?“ Ein Kunde kommt bereits seit über 60 Jahren in die Bäckerei, hat als Schüler sogar dort gearbeitet, „für eine Mark pro Stunde“.

So lange sind Barbara und Peter Lück noch nicht im Geschäft. 1999, also vor 21 Jahren, haben sie die damals bestehende Bäckerei Kabulet übernommen. Der Name Lück ist aber in Lohausen schon länger bekannt. „Mein Schwiegervater hatte hier einen kleinen Lebensmittelladen und mein Schwager verkauft immer noch Blumen“ erzählt die Chefin. Wie immer steht neben ihr auch ihre Schwägerin Monika Lück. Im Zeitalter der Tiefkühlprodukte ist ein traditioneller Bäcker eigentlich ein Fossil, aber ein von seinen Kunden bewundertes. Peter Lück hatte Arbeitszeiten, um die ihn sicher niemand beneidet. Weil er den Sauerteig fürs Brot noch selber macht, weil für ihn Qualität noch zählt.