Naturschutz in Düsseldorf : Deiche sollen Insekten einen Lebensraum bieten

Düsseldorf Künftig sollen auf den Deichen Blühstreifen nur noch einmal im Jahr gemäht werden, um den Lebensraum von Insekten zu schützen. Das Projekt wird von einem Fachbüro begleitet.

Normalerweise werden die Flächen zweimal im Jahr, im Juni und September, gemäht. Das Mähgut wird anschließend weggeräumt. Dadurch entstehen Magerwiesen mit einer großen Artenvielfalt. Beim Schneiden der Wiesen kann aber andererseits auch der Lebensraum von Insekten zerstört werden. So gibt der Naturschutzbund Düsseldorf (Nabu) beispielsweise die Mai-Langhornbiene, welche die Wildbiene des Jahres 2021 ist, als typische Art für die Rheindeiche an. Sie nistet dort in der Erde und ist durch ihre relativ frühe Flugzeit nicht so stark von den großflächigen Mähaktionen betroffen wie andere Insekten.